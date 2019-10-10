Зеленский заявил о достижении компромисса по "ArcelorMittal Кривой Рог"

Президент Владимир Зеленский заявил о достижении компромисса с комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" - компания построит в городе онкоцентр.

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

"Они официально ставили позицию, но мы нашли какие-то рамки - по состоянию на сейчас. Потому что, возможно, что-то изменится, я не знаю. На 400 млн грн мы подписали бумагу - они должны построить онкоцентр", - отметил президент.

По его словам, "ArcelorMittal Кривой Рог" также должны будут вкладывать деньги в лекарства против онкологии с тех денег, которые они выводили в качестве дивидендов.

Напомним:

После публичных обвинений от представителей новой власти компания ArcelorMittal согласилась инвестировать 400 миллионов гривен в строительство онкоцентра в Кривом Роге.

20 июля сотрудники СБУ провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет 140-150 млн долл.

Вместе с тем, секретарь СНБО Александр Данилюк на своей странице в Facebook, комментируя обыски на "АрселорМиттал", назвал их "тревожным вызовом".

Непосредственно перед этим президент Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за вред экологической ситуации в регионе и призвал оказать финансовую поддержку пострадавшим из-за вредных выбросов лицам.

17 июля СБУ возбудила уголовное дело в отношении предприятия по ст. 441 УК - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

22 июля и. о. главы СБУ Баканов обвинил менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицало обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявляло об убытках в 1 млн долл по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок №3 после обыска СБУ 20 июля.

8 августа топ-менеджеры "ArcelorMittal Кривой Рог" встретились с президентом Владимиром Зеленским и представителями Офиса президента и договорились об увеличении инвестиций в сферу защиты окружающей среды, СБУ разморозит инвестиционный проект компании на 150 миллионов долларов.

Экономическая правда