Зеленский спросит у премьера о независимости нового главы "Центрэнерго"

Президент Владимир Зеленский спросит у премьер-министра Алексея Гончарука о профессионализме и независимости нового главы "Центрэнерго" Владимира Потапенко, которого считают приближенным к бизнесмену Игорю Коломойскому.

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

"О независимости человека, который руководит сегодня "Центрэнерго" - это вопрос к премьер-министру. Я могу его спросить, независим ли этот человек, кто его завел и защищает ли он интересы этого предприятия", - отметил Зеленский.

По его словам, такие кадровые решения не входят в его компетенцию как главы государства, если только они не касаются вопроса энергобезопасности страны.

Напомним:

Кабмин согласовал Владимира Потапенко в должности временно исполняющего обязанности главы "Центрэнерго".

13 сентября в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии Игорь Коломойский признал свою связь с госкомпанией. Его компании, по словам олигарха, являются крупными потребителями электроэнергии Центрэнерго.

В интервью Цензор.Нет Коломойский назвал Владимира Потапенко понятным ему человеком.

Как сообщала ЭП со ссылкой на источники на рынке, с первых дней июля неофициальным куратором государственного энергетического сектора стал человек Коломойского - донецкий бизнесмен Виталий Беляков, который заменил Виталия Кропачева.

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Экономическая правда