Apple удалили приложение, которое помогало протестующим Гонконга
Компания Apple удалила из App Store приложение HKmap.live, которое помогало протестующим в Гонконге отслеживать передвижения полицейских, заявив, что оно использовалось для засады на правоохранителей.
Об этом сообщает Reuters.
Удаление последовало после резкой критикой Apple в газете компартии Китая, которая назвала приложение "ядовитым" и обвинила американскую компанию в оказании помощи протестующим в Гонконге.
После этого в Apple заявили, что в Гонконгском бюро по кибербезопасности и технологическим преступлениям подтвердили, что приложение использовалось для засад на полицию и создавало угрозу общественной безопасности.
Разработчики HKmap.live не согласны с заявлением Apple, и отвергают обвинения. По их словам, большинство отзывов в App Store говорят о том, что HKmap наоборот улучшает общественную безопасность.
Известие об удалении HKmap вызвало негодование у протестующих.
Официальные лица Китая и Гонконга пока не давали комментариев.
Напомним:
Приложение HKmap.live объединяет информацию о полиции из общедоступных постов в социальных сетях, а модераторы приложения следят за достоверностью информации.
В соответствии с правилами и политикой Apple, приложения могут быть удалены, если они были признаны способствующими незаконной деятельности или угрожающими общественной безопасности.
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