Apple удалили приложение, которое помогало протестующим Гонконга

Компания Apple удалила из App Store приложение HKmap.live, которое помогало протестующим в Гонконге отслеживать передвижения полицейских, заявив, что оно использовалось для засады на правоохранителей.

Об этом сообщает Reuters.

Удаление последовало после резкой критикой Apple в газете компартии Китая, которая назвала приложение "ядовитым" и обвинила американскую компанию в оказании помощи протестующим в Гонконге.

После этого в Apple заявили, что в Гонконгском бюро по кибербезопасности и технологическим преступлениям подтвердили, что приложение использовалось для засад на полицию и создавало угрозу общественной безопасности.

Разработчики HKmap.live не согласны с заявлением Apple, и отвергают обвинения. По их словам, большинство отзывов в App Store говорят о том, что HKmap наоборот улучшает общественную безопасность.

Известие об удалении HKmap вызвало негодование у протестующих.

Официальные лица Китая и Гонконга пока не давали комментариев.

Напомним:

Приложение HKmap.live объединяет информацию о полиции из общедоступных постов в социальных сетях, а модераторы приложения следят за достоверностью информации.

В соответствии с правилами и политикой Apple, приложения могут быть удалены, если они были признаны способствующими незаконной деятельности или угрожающими общественной безопасности.