Зеленский хочет снизить "зеленый" тариф

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости снижения "зеленых" тарифов, которые, по его мнению, являюттся слишком высокими и нерыночными, с компаниями, которые имеют действующие контракты на получение этих тарифов, он пообещал "общаться".

Об этом президент сообщил во время встречи с журналистами.

"Я знаю, что с вопросом "зеленого" тарифа разбираются. Там очень сложная ситуация. Таких зеленых тарифов действительно нет нигде в Европе. У нас они самые высокие. Но есть контракты со многими компаниями. Мы же подписали контракты, а теперь говорим: давайте менять тариф. Поэтому я думаю, что проблема будет решена благодаря общению с компаниями, которые уже имеют контракты. Но надо найти нормальные тарифы, которые являются рыночными", - сказал он.

Зеленский отметил, что в правительстве понимают важность отношений с компаниями, в частности, иностранными, с которыми уже заключен контракт, поэтому вопрос должен быть решен.

Отвечая на уточняющий вопрос, нужно ли снизить тариф, президент ответил: "Думаю, что надо. Надо, чтобы это все-таки был рынок".

Напомним, месячные выплаты по "зеленому" тарифу в августе 2019 составили 3,4 миллиарда гривен.

За 9 месяцев этого года в "зеленую" энергетику было инвестировано более 2 млрд евро. При этом, новых мощностей "чистой" электроэнергетики с начала года в Украине введено на более чем 2500 МВт.

Роман Скляров, ЭП