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Кличко объяснил, почему подорожал Шулявский мост

Четверг, 10 октября 2019, 11:40

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что стоимость строительства Шулявского моста выросла до 1,05 миллиарда гривен из-за дополнительных работ на прилегающих территориях.

Источник: интервью Кличко на "Радио НВ"

Детали: По словам мэра, работы будут финансироваться из бюджета города. Также Кличко отметил открытость всех смет.

Он добавил, что подрядчики обещали завершить работы до конца года.

Прямая речь: "Стоимость строительства моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, находящихся у моста."

Предыстория:

7 октября мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млн грн сметной стоимости работ.

Украинская правда

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Кличко Киев строительство

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