GlobalLogic: Smart City — это маркетинговый ход КГГА

Департамент информационно-коммуникационных технологий Киевской горадминистрации использует приставку "смарт" в концепции развития IT-решений для города как маркетинговый ход.

Об этом заявил вице-президент по стратегии украинского офиса GlobalLogic Андрей Яворский в интервью Экономической правде.

"Приставка "смарт", приставка "блокчейн", приставка "artificial intelligence" (искусственный интеллект — ЭП) вызывают определенный налет модерновости или даже четвертой промышленной революции. Их используют не только киевские городские власти. Любая компания берет свой продукт, добавляет к нему какую-то из этих приставок и вдруг становится инновационной", - заявил Яворский.

"Мне кажется, что это хороший маркетинговый ход, который взял на вооружение Киев. Те слова и инициативы, о которых мы слышим публично, не звучат плохо. Почему они не реализовываются, это другой вопрос", - добавил он.

По словам вице-президента по стратегии украинского офиса GlobalLogic, если не делать смарт-продукт, то все перестанут верить в приставку "смарт".

Яворский оценивает воплощение концепции "умный Киев" Департаментом информационно-коммуникационных технологий Киевской горадминистрации неудовлетворительно.

"Если абстрагироваться от просто внедрения технологий, а говорить про решение институциональных проблем города, я не вижу больших положительных изменений в этом направлении за последнее время", - сказал он.

Детальнее читайте в интервью: Вице-президент GlobalLogic: у меня нет ощущения, что Киев — это Smart City

Напоминаем:

В мае 2019 года в Киеве презентовали приложение Kyiv Smart City, объединяющее электронные сервисы города в смартфоне.

Экономическая правда