ЕС инвестировал в Украину, как в никого другого – Могерини
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности заявила, что с 2014 года Украина получила самый большой пакет помощи от ЕС, который не получала ни одна другая страна.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: Во время своего выступления перед депутатами Европейского парламента Могерини сообщила, что за последние пять лет Украина получила от ЕС 15 миллиардов евро.
Она добавила, что Соглашение об ассоциации с ЕС – "наиболее амбициозное соглашение, которое ЕС когда-нибудь подписывал с другим партнером".
Дословно: "Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира. И никакой другой партнер не инвестировал в Украину столько, сколько сделали мы."
Напомним:
В ответ на слова президента США Дональда Трампа и украинского коллеги Владимира Зеленского о недостаточной помощи Украине, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини Майя Коциянчич заявила, что поддержка Украины со стороны Европейского Союза является "беспрецедентной".
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