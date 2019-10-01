Глава МИД Франции заявил, что Brexit без соглашения является наиболее вероятным
Министр иностранных дел Франции заявил, что выход Британии из ЕС без соглашения является "наиболее вероятной" возможностью на данный момент.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Жан-Ив Ле Дриан сказал нижней палате парламента Франции, что Европейский союз остается открытым для других предложений" от Британии, но подчеркнул, что пока не было представлено ни одной, которая была бы "совместимой" с соглашением.
Ле Дриан предупредил, что "осталось три недели - это не много и это срочно".
Премьер-министр Британии Борис Джонсон во вторник подтвердил, что правительство направит официальные предложения по Brexit в Брюссель в течение нескольких дней.
Британия должна выйти из Европейского союза 31 октября.
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