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Нацбанк начал печать банкнот номиналом 1000 гривен

Вторник, 1 октября 2019, 19:19

Банкнотно-монетный двор Национального банка начал процесс печати новых банкнот номиналом 1000 гривен, которые появятся в наличном обращении с 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что сначала Нацбанк планирует ввести в обращение около 5 миллионов штук таких банкнот.

По оценкам регулятора, введение новой банкноты повысит удобство расчетов для граждан и бизнеса, а также будет способствовать снижению операционных расходов банков и расходов на инкассацию.

Кроме того, этот шаг позволит существенно сэкономить расходы НБУ на печать, хранение, обработку и перевозку банкнот.

Также сообщается, что за 25 лет своего существования Банкнотно-монетный двор НБУ изготовил почти 25 миллиардов гривневых банкнот и 11 миллиардов разменных и оборотных монет.

Экономическая правда

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деньги НБУ

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