Нацбанк продлил переходный период во внедрении IBAN
Нацбанк продлил до 12 января 2020 года переходный период во внедрении международного стандарта банковского счета IBAN.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что такое решение в Нацбанке приняли по просьбе Государственной казначейской службы.
До 12 января 2020 года банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 года - только счет по стандарту IBAN.
Напомним:
С 5 августа в Украине началось введение международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.
На расчеты с использованием международного стандарта банковского счета IBAN перешли 29 украинских банков.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua