Нацбанк продлил переходный период во внедрении IBAN

Нацбанк продлил до 12 января 2020 года переходный период во внедрении международного стандарта банковского счета IBAN.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что такое решение в Нацбанке приняли по просьбе Государственной казначейской службы.

До 12 января 2020 года банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 года - только счет по стандарту IBAN.

Напомним: