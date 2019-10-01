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Нацбанк продлил переходный период во внедрении IBAN

Вторник, 1 октября 2019, 18:14

Нацбанк продлил до 12 января 2020 года переходный период во внедрении международного стандарта банковского счета IBAN.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что такое решение в Нацбанке приняли по просьбе Государственной казначейской службы.

До 12 января 2020 года банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 года - только счет по стандарту IBAN.

Напомним:

С 5 августа в Украине началось введение международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.

На расчеты с использованием международного стандарта банковского счета IBAN перешли 29 украинских банков.

Экономическая правда

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НБУ

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