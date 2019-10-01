Кабмин начал принимать заявки на концессию портов "Ольвия" и "Херсон"

Министерство инфраструктуры Украины презентовало проекты концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон" и начало принимать заявки от компаний на управление государственными портами.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Презентация концессионных проектов прошла 1 октября в Одессе. Как отмечает издание "ЦТС" с порсиланням на информацию Владимира Шемаева, начальника управления стратегического развития ГП АМПУ, заинтересованность в концессии выразили 46 украинских и иностранных компаний.

"Теперь есть возможность до конца октября, после второго объявления о начале тендера, начать принимать тендерные предложения. Приятно и неожиданно, что такое количество желающих приобщиться к этим процессам", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, концессия порта "Ольвия" будет способствовать привлечению инвестиций в размере до 17,3 млрд грн и увеличит поступления в бюджеты различных уровней до 58 млрд грн за весь период действия договора концессии (35 лет).

Концессия порта "Херсон" будет способствовать привлечению инвестиций в размере около 1,37 млрд грн и увеличит поступления в бюджеты различных уровней в 14,3 млрд грн за весь период действия договора концессии (30 лет).

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.

Экономическая правда