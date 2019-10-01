Глава фракции "Слуга народа" сравнил Гончарука с Бальцеровичем

Глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия считает, что глава правительства Алексей Гончарук может повторить судьбу польского реформатора Лешека Бальцеровича.

Источник: комментарий Арахамия журналистам по инициативе правительства отдавать 70% поступлений в развитие и 30% на социальную сферу.

Прямая речь Арахамии: "Я очень к этому положительно отношусь. Хотя я понимаю людей, которые социально не защищены, что они хотели бы наоборот. Но мы просто перекрываем кислород следующим поколениям. Вы знаете, что многие молодые люди едут из страны. Для того чтобы их возвращать надо, чтобы улучшалась вся инфраструктура, вся жизнь вокруг нас".

"Политически это не очень популярное решение. У нас всегда правительства были социальные. Это правительство направлено сейчас на экономический рост. Это не очень будет восприниматься среди простого населения. Но это нужно сделать. Это метод, который надо делать".

"Сейчас многие приводят пример Польши... А вы помните Бальцерович когда делал реформы, он был очень и очень непопулярен. Его все ненавидели, когда были эти "шоковые" так называемые реформы. А сейчас он почетный человек и все говорят, вот что он сделал для Польши. Я считаю, что есть риски у господина Гончарука быть в начале Бальцеровичем с точки зрения популярности. Потому что люди у нас привыкли, мы такая социальная страна... "

Детали: Лешек Бальцерович в начале 1990-х годов проводил в Польше так называемые "шоковые реформы" по превращению страны с плановой экономикой в ​​страну с рыночной экономикой.

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Что было раньше:

1 сентября Кабинет министров в воскресенье одобрил Программу действий правительства, а также осуществил ряд кадровых назначений и одобрил ряд проектов законов.

Украиснкая правда