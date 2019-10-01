Россия ограничила пропуск сжиженного газа в Украину

Российские железные дороги на 50% ограничили пропуск всех грузов через основной маршрут поставок российского СУГ в Украину – пограничный переход Суземка-Зерново в Сумской области.

Об этом enkorr сообщили участники рынка.

Ограничение введено с 25 сентября и будет действовать до соответствующего уведомления об отмене. Оно распространяется на все грузы всех направлений. Причиной введения ограничений стало ухудшение сроков возврата вагоно-цистерн со стороны "Укрзализныци".

По имеющимся информации, задержки с возвратом подвижного состава возникли из-за скопления вагоно-цистерн на ст. Дарница (Киевская обл.).

По данным enkorr, за 8 месяцев 2019 г. через Суземка-Зерново в Украину было поставлено 242 тыс. т российского СУГ (55% от всего импорта из РФ), остальные 40% (179 тыс. т) российского ресурса поступило через Соловей-Тополи.

Издание направило письменный запрос в УЗ с просьбой прокомментировать ограничение по переходу Суземка-Зерново.

Напомним, трейдеры начали жаловаться на ухудшение работы "Укрзализныци" в конце августа. Простои вагонов на железной дороге привели к перебоям с поставками импортного ДТ, что вызвало локальные нехватки топлива.

В сентябре срок доставки вагонов-цистерн со светлыми нефтепродуктами по отдельным маршрутам превысил нормативные показатели в 5–10 раз.

С критикой работы УЗ выступил глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус и премьер-министр Алексей Гончарук.