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Гончарук анонсировал проблемы нечестным ФОПам

Вторник, 1 октября 2019, 09:00

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что физическим лицам предпринимателям не нужно переживать относительно дальнейших действиях правительства, в отличие от бизнеса, который проводит оптимизацию за счет большого количества ФЛП.

Источник: Интерфакс-Украина.

Прямая речь Гончарука в эфире телеканала ICTV: "Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается строить из себя 100-200 и больше маленьких частных предпринимателей, у тех действительно будут проблемы".

Детали: Премьер добавил, что правительство даже с такой категорией бизнеса ведет себя очень гуманно, предоставляя им время на перестройку бизнес-модели, чтобы они работали в правовом поле.

В качестве примера непорядочного ведения бизнеса, премьер привел ситуацию с ресторанами, где ради оптимизации расчеты проводятся через несколько ФЛП. В таком случае, по словам Гончарука, честное заведение проигрывает нечестному.

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Украинская правда

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Гончарук Кабмин

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