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МИУ призывает принять 2 законопроекта, которые дадут 3% роста ВВП ежегодно

Понедельник, 9 сентября 2019, 20:15

Министерство инфраструктуры призывает Верховную Раду принять два евроинтеграционных законопроекта, экономический эффект от которых составит около 3% роста ВВП ежегодно.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Министерство инфраструктуры поддерживает инициативы Верховной Рады относительно ключевых евроинтеграционных транспортных законопроектов №1196-а и №1182-а, которые были недавно зарегистрированы", - отметил Криклий.

По его убеждению, имплементация указанных транспортных реформ существенно повлияет на экономику Украины в национальном масштабе - экспертная оценка относительно экономического эффекта составляет около 3% роста ВВП ежегодно.

Министр добавил, что законопроектами предусмотрены внедрение европейской модели для рынков железнодорожных и внутренних водных перевозок, заложение основы формирования честной конкуренции, а также обеспечение отделения деятельности по управлению инфраструктурой от предоставления услуг.

Проекты законов №1196-1 "О железнодорожном транспорте" и №1182-1 "О внутреннем водном транспорте" зарегистрированы в парламенте 6 сентября 2019 года, тексты документов пока не опубликованы на сайте Верховной Рады.

Экономическая правда

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Мининфраструктуры Криклий ВВП

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