Лавренчук хочет войти в набсовет госбанков

Экс-глава правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук хочет поработать в наблюдательных советах государственных банков после своей отставки.

Об этом он заявил в интервью НВ.

"Эта перспектива в профессиональном смысле представляется интересной: новая модель корпоративного управления, высокие ожидания, отсутствие или ограниченное количество хороших эффективных примеров ... есть поле для профессионального поиска, создания, внедрения", – сказал Лавренчук.

При этом Лавренчук подчеркнул, что его интересует только работа в набсовете, но не главой правления.

"Я председателем правления уже был длительное время (улыбается), поэтому я как раз настроен на другое. Но в любом случае мой опыт, в той или иной форме, может быть полезным. Я с радостью поделюсь знаниями и умениями", – сказал он.

Напоминаем:

Наблюдательный совет АО "Райффайзен банк Аваль" принял решение назначить Александра Писарука новым главой правления.

Владимир Лавренчук занимал должность главы правления "Райффайзен Банк Аваль" на протяжении предыдущих 14 лет.