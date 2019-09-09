С начала года Киевский метрополитен заработал 20 миллионов от аренды

За 8 месяцев 2019 года КП "Киевский метрополитен" от предоставления площадей в аренду заработал больше 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что половину суммы перечислили в бюджет города.

В КП уточнили, что сейчас действует 191 договор о передаче имущества территориальной общины Киева в аренду. Речь идет о торговых местах, которые соответствуют всем нормам пожарной безопасности, в том числе банкоматы, модернизированные автоматы по продаже прессы и т.д.

В метрополитене напомнили, что МАФы, которые не соответствовали нормам пожарной безопасности в подземке (182 объекта), были демонтированы.

"С целью эффективного использования коммунального имущества городом постоянно осуществляется мониторинг свободных площадей, которые соответствуют нормам действующего законодательства и могут быть переданы в аренду. Департамент коммунальной собственности КГГА проводит соответствующие мероприятия по установленной процедуре", - говорится в сообщении.

Экономическая правда