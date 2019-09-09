В Укравтодоре заявили, что Новак будет судиться с НАПК

В Укравтодоре заявили, что и.о. главы агентства Славомир Новак будет защищать свою позицию в суде относительно нарушенных прав как субъекта декларирования и доказывать достоверность отраженной им информации.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Вся информация, задекларированная руководителем Укравтодора Славомиром Новаком в 2016, 2017, 2018 годах, является полной и имеет официальное подтверждение финансовых и банковских учреждений.

Отдельно заметим, что задекларированный автомобиль был получен до 2016 года в лизинг и на момент декларирования его стоимость четко соответствует договору лизинга. Состояние банковских счетов также подтверждено официальными выписками с финансовых и банковских учреждений", - говорится в сообщении.

Напомним:

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверные сведения в декларации главы "Укравтодора" Славомира Новака и направило в суд админпротокол в отношении него.

Экономическая правда