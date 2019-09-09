В Укравтодоре заявили, что Новак будет судиться с НАПК
В Укравтодоре заявили, что и.о. главы агентства Славомир Новак будет защищать свою позицию в суде относительно нарушенных прав как субъекта декларирования и доказывать достоверность отраженной им информации.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
"Вся информация, задекларированная руководителем Укравтодора Славомиром Новаком в 2016, 2017, 2018 годах, является полной и имеет официальное подтверждение финансовых и банковских учреждений.
Отдельно заметим, что задекларированный автомобиль был получен до 2016 года в лизинг и на момент декларирования его стоимость четко соответствует договору лизинга. Состояние банковских счетов также подтверждено официальными выписками с финансовых и банковских учреждений", - говорится в сообщении.
Напомним:
Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверные сведения в декларации главы "Укравтодора" Славомира Новака и направило в суд админпротокол в отношении него.
Экономическая правда
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