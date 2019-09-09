На Львовщине из-за африканской чумы уничтожили более 70 тысяч свиней
На свиноферме ООО "Галичина-Запад" возле села Кавское Львовской уничтожили 72,6 тысяч свиней с целью недопущения распространения возбудителя африканской чумы свиней.
Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.
Отмечается, что к процессу утилизации поголовья привлекли 232 человек и 30 единиц техники. Обустроены девять котлованов для сжигания туш и скотомогильник на площади 2040 квадратных метров.
По данным ведомства, ситуация на предприятии контролируемая.
Напомним:
В августе на свиноферме ООО "Галичина-Запад" возле села Кавское Львовской области обнаружили масштабную вспышку африканских чумы.
Всего на предприятии насчитывается около 100 тысяч свиней.
Экономическая правда
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