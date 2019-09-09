Авиаперевозчик Pegasus Airlines уходит из Жулян в Борисполь

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines, которая совершала полеты в аэропорт "Киев" имени Сикорского, планирует в дальнейшем летать в аэропорт "Борисполь".

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ЦТС.

"Данный авиаперевозчик, который сейчас временно обслуживается в Борисполе на время ремонта ВПП в Жулянах, в дальнейшем намерен продолжить полеты в аэропорт "Борисполь" и не будет возвращаться в аэропорт "Киев", - говорится в сообщении.

Кроме того, в системе бронирования Pegasus Airlines в качестве аэропорта прилета/вылета из Киева как на данный момент, так и после 12 сентября (дата завершения ремонта ВПП в Жулянах) указан именно Борисполь.

Информацию о том, что турецкий авиаперевозчик будет обслуживаться в аэропорту Борисполь подтвердили в хендлинговой компании Interavia, которая будет работать с Pegasus.

Pegasus Airlines начал полеты в Киев 6 декабря 2016 года, открыв прямые регулярные рейсы в аэропорт Киев из Анкары. В 2018 году перевозчик запустил сезонные рейсы из Измира в Киев, и из Бодрума в Киев.

Напомним:

О планах переезда Pegasus в другой столичный аэропорт стало известно в июне. Но тогда ожидалось, что это случится в конце октября.

Отмечается, что с 31 марта свои рейсы из аэропорта "Жуляны" в терминал F аэропорта "Борисполь" перевела компания SkyUp.

Перед этим Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа, предполагающий увеличение платы за аэронавигационное обслуживание (АНО) для украинских и иностранных авиакомпаний. Устанавливались разные ставки платы за услуги АНО на подходах и в районе аэродрома отдельно для Международного аэропорта "Борисполь" и для всех других сертифицированных аэропортов страны.

Так, единичная ставка платы за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома была установлена в размере 210 евро для международного аэропорта Борисполь и в размере 411 евро для всех остальных аэропортов страны.

Международный аэропорт "Киев" закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы со 2 по 12 сентября.

В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в аэропорту "Борисполь".

Позже ремонт в аэропорту "Киев" оценили в 33 млн грн.

Экономическая правда