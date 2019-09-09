Apple нарушил законодательство Китая при производстве IPhone - СМИ

Компания Apple и ее партнер Foxconn нарушили трудовое законодательство Китая, злоупотребляя наймом временного персонала на завод по производству IPhone в Чжэнчжоу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расследование неправительственной организации China Labor Watch.

В своем последнем отчете China Labor Watch заявила, что ее расследователи, работая на заводе под прикрытием, получили информацию, что количество временных рабочих в августе превышала 50%, хотя по китайскому законодательству их должно быть не более 10%.

Отмечается, что в сентябре в связи с возвращением многих временных работников к обучению в школах их количество снизилось до 30%, но такая ситуация все равно является нарушением трудового кодекса.

"Временные работники, в отличие от тех, кто работает по контракту, не имеют право на оплачиваемый отпуск, социальное страхование и другие преимущества, основную зарплату им выплачивают сторонние компании, в то время как Foxconn непосредственно не заключает с ними контракты.

Кроме того, временные рабочие имеют право получить статус официальных через три месяца работы на корпорацию, однако Foxconn не предоставил им такой возможности", - говорится в статье.

В Apple заявили, что провели внутреннее расследование и обнаружили, что процент временных сотрудников действительно превышает стандарты, установленные в корпорации.

"Apple работает в тесном сотрудничестве с Foxconn для решения этого вопроса", - говорится в заявлении компании.

В Foxconn также признали случаи нарушения трудового законодательства, однако указали на добровольный характер сверхурочной работы.

Экономическая правда