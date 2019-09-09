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Украинская ГТС готова к отопительному сезону на 85% - "Укртрансгаз"

Понедельник, 9 сентября 2019, 13:22

"Укртрансгаз" в рамках подготовки к отопительному сезону выполнил 85% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что комплексная техническая подготовка ГТС охватывает выполнение текущих производственных программ по диагностике, ремонтов и капитального строительства, проведения комплексов планово-профилактических и ремонтных работ.

"Также одной из ключевых задач является техническое обеспечение процесса закачки природного газа в ПХГ", - говорится в сообщении.

За май-август 2019 года обследовали 142,2 км трубопроводов, сделали капремонт 11,5 км магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов, отремонтировали 858 единиц автотранспортной техники, а также восстановили 3541 км линий связи и 16,6 км линий электропередач на объектах ГТС.

Завершили 9 из 13 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ согласно плану на 2019 год.

Напомним:

Запасы газа в украинских подземных хранилищах увеличились до 18,7 миллиардов кубометров газа - это максимальный уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет.

Экономическая правда

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Укртрансгаз ГТС

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