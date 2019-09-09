Как отличаются цены на билеты в кино в Украине и мире - исследование

Стоимость 3D-сеанса дороже 2D ровно на стоимость очков, которая может составлять 10-25% от цены стандартного билета, а выгоднее всего ходить в кино на утренние сеансы среди рабочей неделе.

Об этом говорится в исследовании Picodi.com, в котором сравниваются цены на билеты в кино в Украине, странах Европы, Азии и некоторых других.

"Такая ситуация (разницы цен на билеты 3D и 2D-сеансы на 10-25% - ред.) зафиксирована в Украине, Польше, Беларуси, Чехии и во многих других странах — не только в Европе", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что многие кинотеатры постепенно отказываются от практики раздавать очки бесплатно перед каждым сеансом. На 3D фильм можно прийти с очками с прошлого раза или купить новые.

Однако в некоторых странах разница в цене на сеансы все же превышает 30%.

"В Германии вы доплатите 3 евро за сам 3D сеанс и ещё 1 евро за очки, таким образом, разница от стандартного показа составит 45%. В Киргизии, Армении и Казахстане зафиксирована разница в 50-60%. Меньше всего цены на билеты отличаются в Финляндии (7%), Саудовской Аравии и Словакии (6%), Сингапуре (3%). Не самым выгодным развлечением может оказаться 3D-сеанс в Швейцарии, Люксембурге и Португалии", - говорится в исследовании.

При этом цены очень разнятся независимо от того, состоит ли страна в Еврозоне, ЕС и насколько прогрессивна экономика государства, отмечают аналитики.

Отличаться могут также цены на билеты в кино в выходные и будние дни.

"В кино лучше ходить на утренние сеансы на рабочей неделе. Например, в Украине билеты в уикенд (вечер пятницы, суббота и воскресенье) стоят в среднем на 22% дороже. Похожую разницу в цене можно встретить в Польше, России, Румынии, а в Австрии она достигает 38%", - пояснили аналитики.

Тем не менее, в большинстве стран разницы в цене билетов нет.

"По крайней мере, работником отдела аналитики Picodi.com удалось найти доступные сеансы в выходные дни по цене какого-нибудь стандартного вторника", - говорится в результатах исследования.

Если говорить о посещаемости, то самый большой поток зрителей зафиксирован в декабре. Два значительных пика в году: октябрь-декабрь и февраль-март.

Самые посещаемые дни — уикэнд. От 55% до 65% недельного потока клиентов приходится на пятницу, субботу и воскресенье.

Самый посещаемый день в году последние несколько лет приходится на субботу после Дня Святого Валентина (в этом году День всех влюблённых выпал на четверг, а максимальная посещаемость кинотеатров зафиксирована в субботу, 16.02.2019). Количество зрителей за 4 дня в период этого праздника (четверг, пятница, суббота и воскресенье) составило 26% от количества зрителей за весь февраль.

Во время исследования цены на билеты сравнивалась по данным, доступным на официальных сайтах кинотеатров. Из исследования исключены кинотеатры музейного и нерепертуарного показа, а также все случаи промо-акций по продажам билетов: в выборку попал один стандартный билет на вечерний сеанс популярных фильмов, демонстрируемых в июле 2019 года. При конвертации валют использован официальный курс по состоянию на июль-2019. За статистикой посещаемости аналитики обратились к представителям нескольких кинотеатров Европы.

Напомним:

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Экономическая правда