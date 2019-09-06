Крупная строительная группа покупает завод по производству газобетона в Новой Каховке

Промышленно-строительная группа "Ковальская" получила разрешение на покупку ООО "Энерджи Продакт", расположенного в Новой Каховке Херсонской области, который является одним из крупнейших производителей газобетона в Украине.

Разрешение на концентрацию предоставил Антимонопольный комитет, передает пресс-служба компании.

"Это соглашение является одним из крупнейших в Украине на строительном рынке. Мы, как лидеры рынка, заинтересованы в диверсификации направлений деятельности, расширении регионов и освоении новых видов строительных материалов.

Рынок газобетона имеет высокий потенциал развития. Этот актив позволит нам еще больше удовлетворить потребности наших клиентов в ассортименте. Согласно стратегии группы, мы планируем и в дальнейшем проводить экспансию в Южном и Западном регионах", - заявил гендиректор компании "Ковальская" Сергей Пилипенко.

Отмечается, что "Ковальская" планирует завершить процедуру приобретения и получить контроль над "Энерджи Продакт" до конца сентября.

Напомним:

Предприятие "Энерджи Продакт" (г. Новая Каховка) создано в 2013 году и является четвертым крупнейшим производителем газобетона в Украине. Мощности завода составляют 450-500 м. куб газобетона в год.

Промышленно-строительная группа "Ковальская" является ведущим производителем строительных материалов, девелопером и застройщиком Украины.

Группа объединяет 9 заводов-производителей строительных материалов, которые известны в Украине под брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek, "Ковальская Гранит".

Экономическая правда