Данилюк прокомментировал позицию по продаже "Мотор Сичи"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прокомментировал позицию власти по оборонной компании "Мотор Сич" и обсуждение этого вопроса с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Источник: интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка Радио Свобода
Прямая речь: "Да, действительно, мы это обсуждали ... Я тоже согласен, что Украина ... Ну, позиция Джона Болтона, что Украина должна придерживаться своих интересов. И именно с такой точки зрения мы и формируем свою позицию".
Детали: На вопрос о вероятной продаже акций "Мотор Сичи" компании из Китая, Александр Данилюк ответил: "Все с точки национальных интересов".
Этому предшествовало заявление советника президента США Джона Болтона в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и крадет военные технологии.
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Предыстория:
Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.
25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Groupуже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".
Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупкекитайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.
Эксперты считают, что Украина может потерять авиатехнологиив результате продажи более 50% акций завода "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.
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