В Wizz Air предупредили о возможных задержках рейсов в Европе
Венгерский лоукостер Wizz Air предупредил пассажиров о возможных задержках авиарейсов, связанных с загруженностью авиапространства в Евросоюзе.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
"Имейте в виду, что в эти выходные воздушное пространство ЕС может быть наиболее перегруженным - вследствие суровых ограничений все авиарейсы в Европе, в том числе Wizz Air, могут испытать опоздания в течение этого периода", - говорится в сообщении.
В компании призвали пассажиров проверять расписания рейсов на сайтах аэропортов и прибывать в аэропорты заблаговременно.
Напомним:
Венгерская компания Wizz Air в начале ноября 2019 года вернется в аэропорт Одесса и запустит шесть новых рейсов в города Германии, Польши и Словакии.
Экономическая правда
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