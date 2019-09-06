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В Wizz Air предупредили о возможных задержках рейсов в Европе

Пятница, 6 сентября 2019, 17:32

Венгерский лоукостер Wizz Air предупредил пассажиров о возможных задержках авиарейсов, связанных с загруженностью авиапространства в Евросоюзе.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

"Имейте в виду, что в эти выходные воздушное пространство ЕС может быть наиболее перегруженным - вследствие суровых ограничений все авиарейсы в Европе, в том числе Wizz Air, могут испытать опоздания в течение этого периода", - говорится в сообщении.

В компании призвали пассажиров проверять расписания рейсов на сайтах аэропортов и прибывать в аэропорты заблаговременно.

Напомним:

Венгерская компания Wizz Air в начале ноября 2019 года вернется в аэропорт Одесса и запустит шесть новых рейсов в города Германии, Польши и Словакии.

Экономическая правда

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авиа Wizz Air

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