"Укртатнафту" не допустили к тендеру Минобороны на 700 миллионов

ПАО "Укртатнафта" не будет участвовать в закупке нефти и дистилянтов, ожидаемая стоимость которых составляет 711 миллионов гривен с НДС.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Коллегии АМКУ по обжалованию публичных закупок.

Отмечается, что заказчик - Минобороны - отклонил предложение ПАО "Укртатнафта", и компания обратилась в Антимонопольный комитет с жалобой.

Коллегия АМКУ рассмотрела жалобу и отказала в ее удовлетворении.

"По первому основанию отклонения, доверенности, "Укртатнафта" не нарушила условия тендерной документации. Но с двумя другими аргументами Минобороны Коллегия АМКУ согласилась", - говорится в сообщении.

В Коллегии АМКУ заявили, что предложение "Укртатнафты" не отвечало требованиям тендерной документации.

"Жалобщик предоставил банковскую гарантию, заверенную электронной цифровой печатью банка. Коллегией АМКУ проанализированы условия тендерной документации, в соответствии с которыми требовалось предоставление банковской гарантии, подписанной электронной цифровой подписью именно уполномоченного лица банка.

Итак, Коллегией установлено несоответствие банковской гарантии условиям тендерной документации", - подчеркнули в АМКУ.

Паспорт на товар, предоставленный компанией, также не отвечал требованиям тендерной документации, в частности, в части соответствия показателя ГСТУ.

Напомним:

Ранее ПАО "Укртатнафта" заявляла о наличии коррупционных схем при проведении процедур закупки топлива "Укрзализныци" и Минобороны.

Экономическая правда