С начала года Украина увеличила импорт сыров в 1,6 раза

Украина по итогам января-августа 2019 года импортировала 12 ,5 тысяч тонн сыров - в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом со ссылкой на данные таможенной статистики сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в денежном эквиваленте импорт вырос на 49,5% - до 57,3 миллионов долларов.

За 8 месяцев текущего года Украина экспортировала 4,3 тысяч тонн сыров, что на 19,5% меньше аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении экспорт составил 15,6 млн долларов, что на 22% меньше показателя 8 месяцев 2018 года.

Экспорт сливочного масла из Украины в январе-августе сократился на 34,3% - до 14,1 тысяч тонн, в денежном эквиваленте - на 37,2%, до 58,1 млн долларов. Импорт этой продукции вырос на 33% - до 0,95 тысяч тонн (5,3 млн долларов).

Экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-августе вырос на 9,5% - до 29,2 тысяч тонн. Украина экспортировала этой продукции на общую сумму 61,9 млн долларов против 43,8 млн долларов в январе-августе 2018 года. Импорт этой группы товаров сократился на 6,6% - до 1,3 тысяч тонн (2,9 млн долларов).

Экономическая правда