Аэропорт "Харьков" установил новый рекорд пассажиропотока

В августе 2019 года месячный пассажиропоток аэропорта "Харьков" составил 140,4 тысяч пассажиров - на 48% больше по сравнению с августом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба аэрпорт в Facebook.

Отмечается, что этот показатель пасажиропотока стал рекордным.

Всего за январь-август 2019 года аэропорт обслужил 823,7 тысяч пассажиров - на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Среди топ-10 направлений августа: Анталия, Борисполь, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх, Краков, Варшава, Вена, Тель-Авив, Кутаиси, Барселона.

Напомним:

За первые два квартала 2019 года пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на 26%.