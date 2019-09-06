В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой

Пилотный проект по обустройству регулируемого пешеходного перехода дополнительной световой индикацией "Smart Crosswalk" реализовали около ВДНХ в Киеве.

Об этом сообщает КП "Центр организации дорожного движения" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что проект реализовали без привлечения бюджетных средств по инициативе ООО "Энерго Тренд" (ТМ "ИВЕЛСИ" - разработчик инновационной технологии производства "LED-брусчатки") и ОО "Фонд Развития Городов" с участием КП "Центр организации дорожного движения" и КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Голосеевского района".

"Вы можете увидеть работу первого в Киеве светодиодного пешеходного перехода в темное время суток на перекрестке улицы Васильковской с проспектом Академика Глушкова (возле ВДНХ)", - говорится в сообщении.

Переход выложен LED-брусчаткой, которая при толщине 60 мм выдерживает весовые нагрузки в 2,5 тонны (прочность изделия соответствует характеристикам высокопрочного бетона).

Брусчатка устойчива к износу, воздействию воды, влаги, льда, химических соединений и солей, легко очищается от загрязнений. Также она устойчива к солнечному излучению, ее рабочая температура - от - 40˚C до + 60˚C.

Экономическая правда