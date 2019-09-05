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"Новая почта" впервые выполнила доставку посылок самолетом в Днепр

Четверг, 5 сентября 2019, 19:29

Самолет авиакомпании "Элерон" впервые доставил посылки компании "Новая почта" в Днепр.

Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что Днепр стал третьим городом после Львова и Киева, куда летает самолет с посылками "Новой почты".

Доставленные самолетом посылки уже также получили клиенты компании в Харькове, Мариуполе и Старобельске, но туда доставка осуществляется по схеме next day.

Напомним:

В августе компания "Новая почта" запустила в тестовом режиме услугу доставки самолетами.

В апреле 2018 года в "Новой почте" анонсировали планы запустить линию авиадоставки из США.

В этом же месяце компания тестировала доставку беспилотниками.

В феврале 2017 второй соучредитель и совладелец "Новой почтой" Владимир Поперешнюк заявлял, что компания в ближайшем будущем намерена создать свой собственный авиапарк.

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авиа Новая почта

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