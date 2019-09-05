Аэропорт "Киев" с начала года обслужил почти 2 миллиона пассажиров

За 8 месяцев 2019 года аэропорт "Киев" имени Сикорского обслужил 1 миллион 865тысяч пассажиров, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная аэропортом, передает avianews.com.

Международный пассажиропоток составил 1,8 млн человек, внутренний - 47 900 человек.

Количество рейсов в январе-августе 2019 года увеличилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19 663 рейсов на прилет и вылет, из них 16 491 - были международными, 3 172 - внутренними.

"Наиболее популярными международными направлениями за 8 месяцев 2019 года стали Минск, Варшава, Шарм-эль-Шейх, Рим, Анкара, Вена и Берлин", - говорится в сообщении.

Напомним:

Международный аэропорт "Киев" закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы со 2 по 12 сентября.

В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь".

Экономическая правда