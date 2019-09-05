Аэропорт "Киев" с начала года обслужил почти 2 миллиона пассажиров
За 8 месяцев 2019 года аэропорт "Киев" имени Сикорского обслужил 1 миллион 865тысяч пассажиров, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная аэропортом, передает avianews.com.
Международный пассажиропоток составил 1,8 млн человек, внутренний - 47 900 человек.
Количество рейсов в январе-августе 2019 года увеличилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19 663 рейсов на прилет и вылет, из них 16 491 - были международными, 3 172 - внутренними.
"Наиболее популярными международными направлениями за 8 месяцев 2019 года стали Минск, Варшава, Шарм-эль-Шейх, Рим, Анкара, Вена и Берлин", - говорится в сообщении.
Напомним:
Международный аэропорт "Киев" закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы со 2 по 12 сентября.
В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь".
Экономическая правда
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