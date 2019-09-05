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После запуска рынка земли Украине нужно будет потратить 500 миллионов долларов - Всемирный банк

Четверг, 5 сентября 2019, 15:38

Во Всемирном банке заявляют, что после запуска рынка земли в Украине необходимо будет создать спецфонд, который будет гарантировать малым фермерам покупку паев, затраты на такой фонд оцениваются в 500 миллионов долларов.

Об этом во время обсуждения механизмов финансирования покупки земли фермерами сказала директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен, передает LIGA.net.

По ее словам, Всемирный банк прогнозирует спрос на покупку земли от 2200 малых фермеров в первые несколько лет после открытия рынка земли.

Она добавила, что для финансирования нужно создать специальное нейтральное агентство гарантирования расходов фермеров, затраты на создание такого агентства оценили в 500 млн долларов.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Группы Всемирного банка ранее подтвердил намерение провести земельную реформу и демонополизировать экономику.

Новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, банковская система Украины готова к работе с рынком земли.

Украина занимает лидирующие позиции в мире по площади плодородных почв и объемам экспорта агропродукции, но она далека от полной реализации своего потенциала.

Разрыв между возможностями и реалиями обусловлен многими факторами, один из главных - это мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель, который с 2001 продолжался уже десять раз и охватывает сегодня более 66% территории Украины.

Читайте подробнее: Мораторий на продажу земли: сколько платит Украина за неторопливость.

Как отметили ранее в Европейском банке реконструкции и развития, отсутствие рынка земли снижает ВВП Украины на 1%.

В то же время, несмотря на законодательный запрет, в Украине бойко торгуют сельскохозяйственной землей, и больше всего таких предложений - в Днепропетровской области.

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Всемирный банк рынок земли

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