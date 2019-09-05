52% опрошенных украинцев верят: если государство прикажет поднять зарплату до 1000 долларов, то так и будет

Источник: Результаты опроса Международной исследовательской компании Kantar TNS по заказу Центра экономической стратегии

84% украинцев поддерживают популистскую политику, а 59% не только поддерживают, но и считают ее реалистичной.

Дословно: "В среднем 59% украинцев поддерживают и считают реалистичными популистские политики. Более того, в среднем 84% просто поддерживают популистские политики".

"Такие цифры опасны для экономики. Они означают, что большинство украинцев не только поддерживают абстрактную популистскую политику, но и верят, что ее можно воплотить в жизнь, а значит будут требовать от политиков ее воплощения".

Детали: Наиболее склонны поддерживать такую ​​политику экономически уязвимые слои населения (люди, имеющие меньше возможностей для реализации в образовании, трудоустройстве и т.д.) и, в меньшей степени, люди, которые не проявляют критического мышления в повседневной жизни.

Отмечается, что сторонники популизма чаще всего живут в селах, не имеют высшего образования или получают маленькие зарплаты.

Вместе с тем, различия относительно поддержки популизма в зависимости от возраста или региона – несущественны.

Социологи также выяснили, что снизить уровень поддержки популизма возможно.