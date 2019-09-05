52% опрошенных украинцев верят: если государство прикажет поднять зарплату до 1000 долларов, то так и будет
Источник: Результаты опроса Международной исследовательской компании Kantar TNS по заказу Центра экономической стратегии
84% украинцев поддерживают популистскую политику, а 59% не только поддерживают, но и считают ее реалистичной.
Дословно: "В среднем 59% украинцев поддерживают и считают реалистичными популистские политики. Более того, в среднем 84% просто поддерживают популистские политики".
"Такие цифры опасны для экономики. Они означают, что большинство украинцев не только поддерживают абстрактную популистскую политику, но и верят, что ее можно воплотить в жизнь, а значит будут требовать от политиков ее воплощения".
Детали: Наиболее склонны поддерживать такую политику экономически уязвимые слои населения (люди, имеющие меньше возможностей для реализации в образовании, трудоустройстве и т.д.) и, в меньшей степени, люди, которые не проявляют критического мышления в повседневной жизни.
Отмечается, что сторонники популизма чаще всего живут в селах, не имеют высшего образования или получают маленькие зарплаты.
Вместе с тем, различия относительно поддержки популизма в зависимости от возраста или региона – несущественны.
Социологи также выяснили, что снизить уровень поддержки популизма возможно.
Для этого рекомендуют:
- Уделять особое внимание уязвимым группам населения. В частности, государство должно улучшать качество образования в селах, стимулировать работодателей к созданию большего количества рабочих мест, создавать спецпрограммы, направленные на улучшение возможностей для этих групп людей.
- Предлагать альтернативы популизму. В частности, при коммуникации относительно вредности популизма следует подчеркивать, что существуют альтернативные, более реалистичные способы решения общественной проблемы.
- Адаптировать аргументы под каждую отдельную целевую аудиторию, не злоупотреблять эмоционально окрашенной риторикой.
- Развивать критическое мышление. Люди с высоким уровнем критического мышления в повседневной жизни менее склонны поддерживать популизм и в сфере экономики, потому что критическое мышление помогает понять, что долгосрочные последствия популистской политики будут отрицательными. Для уменьшения поддержки популизма государство должно уделить внимание развитию критического мышления с детства. Например, путем внесения изменений в школьную программу, в которой больше времени уделялось бы анализу и критическому мышлению вместо запоминания фактов, а также использование опыта других стран относительно проведения информационных кампаний.
Исследования проводились в феврале-марте 2019 года. В общем было опрошено 2000 респондентов от 18 лет и старше, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса) и г. Киеве.
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