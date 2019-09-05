Сервис Glovo застраховал курьеров в Украине

Служба курьерской доставки Glovo застраховала жизнь и здоровье более 10 тысячи курьеров, которые подключены к платформе в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это уникальный случай, когда компания страхует не только сотрудников офиса, но и подключенных курьеров. Glovo - это трехсторонняя платформа, которая объединяет пользователей приложения, партнеров и курьеров. То есть курьеры не является сотрудниками Glovo, а контрагентами, которые подключаются к платформе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне курьеры смогут получить денежную помощь при несчастном случае, если он произошел во время выполнения доставки. Страхование покрывает как незначительные травмы, так и летальные исходы. Выплаты могут достигать 150 тысяч гривен.

"Страховую защиту осуществляет компания "УНИКА", которая обслуживает более 10 миллионов клиентов в 18 странах Европы.

Страхование покрывает лишь те случаи, в которых курьер соблюдал правила дорожного движения. Таким образом Glovo стремится способствовать безопасности на дорогах и побудить курьеров к ответственному поведению", - заявили в компании.

"Нашими услугами пользуется все больше людей, и все больше курьеров подключаются к нашей платформе. Именно поэтому нам важно не только обеспечивать быструю и удобную доставку, но и сделать ее как можно более безопасной. Безопасность курьеров - наш приоритет", - сказал генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

Чтобы получить страховое возмещение курьеру нужно:

уведомить страховую компанию в течение 30 минут после несчастного случая

получить в больнице подтверждения диагноза и описание лечения

прислать все необходимые документы для рассмотрения страхового случая

Напомним:

Сервис по доставке товаров курьерами Glovo с 12 августа начал работать в Николаеве. Николаев стал восьмым городом в Украине, где работает доставка Glovo. Сервис уже доступен в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Запорожье, Виннице, Одессе.

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Экономическая правда