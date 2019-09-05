Парламент запретил Джонсону выводить Британию с ЕС без соглашения

Британский парламент в ночь на четверг проголосовал за законопроект, который помешает премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из Европейского Союза без соглашения 31 октября.

Об этом сообщает Reuters.

Палата общин поддержала законопроект, который заставит правительство требовать трехмесячной отсрочки Brexit.

Законопроект предусматривает, что премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения.

По истечении этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

Необычно то, законопроект предусматривает формулировку письма, которое Джонсон должен будет написать президенту Европейского Совета.

Если ЕС ответит, предложив другую дату, у премьер-министра будет два дня, чтобы принять это предложение. За это время депутаты - не правительство - будут иметь возможность отклонить эту дату.

Законопроект также требует от министров отчетности перед Палатой общин в течение следующих нескольких месяцев, потенциально предоставляя больше возможностей взять под контроль повестку дня.

Законопроект передали в верхнюю палату парламента, Палату лордов. Если члены верхней палаты внесут свои поправки, нужно будет их одобрение Палатой общин. Документ может стать законом в понедельник.

Европейская правда