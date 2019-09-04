Ремонт в аэропорту "Киев" оценили в 33 миллиона
Стоимость текущего ремонт взлетно-посадочной полосы и частичный ремонт рулежных дорожек в аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского оценили в 33 миллиона гривень.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
"Аэропорт" Киев "закрыт в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. Также будет проведен частичный ремонт рулежных дорожек №1 и №2. Стоимость работ, которые будут проводится, оценивается в 33 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним:
Международный аэропорт "Киев" закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы со 2 по 12 сентября.
В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь".
Экономическая правда
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