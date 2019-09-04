Компания Коломойского сменила представителя в набсовете "Укрнафты"

Компания Bordo Management Limited, подконтрольная группе "Приват" Игоря Коломойского, заменила своего представителя в наблюдательном совете "Укрнафты" Уриэля Цви Лейбера на бывшего налогового инспектора Викторию Силенко.

Об этом сообщается на сайте "Укрнафты".

Документ о замене Лейбера датирован 28 августа.

Как отмечает издание enkorr, Уриэл Цви Лейбер регулярно переизбирался в наблюдательный совет "Укрнафты" от группы "Приват" с августа 2010 года. Он владеет 0,000036% акций "Укрнафты".

Виктория Силенко в 2004-2015 годах работала в Государственной налоговой инспекции Голосеевского отделения ГФС в Киеве. На момент ухода из ГФС она занимала должность главного государственного ревизора-инспектора. В 2018 году перешла на работу финансовым директором в ООО "НПК Смарт Лекс Групп".

На должность члена наблюдательного совета "Укрнафты" она вступила с момента получения нефтедобывающей компанией уведомления от Bordo Management Limited.

Напомним:

В марте акционеры утвердили обновленный состав наблюдательного совета "Укрнафты", в который вошли 11 членов (3 - от Нафтогаза, 6 независимых и 2 от миноритариев). Возглавил наблюдательный совет исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Экономическая правда