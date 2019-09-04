Стали известны детали смены руководства UNIT.City
Управляющие партнеры столичного инновационного парка UNIT.City Макс Яковер и Максим Бахматов покидают свои должности потому, что у них закончился трехлетний контракт, но они остаются в проекте советниками.
Об этом Яковер и Бахматов написали в Facebook.
Они заявили, что их пригласили сделать первую фазу проекта: сосредоточиться на строительстве объектов, заполнить их "жителями" и создать бренд UNIT.city.
"Лед наша команда прорубила, гипотезы UNIT.City проверены, а значит, моя задача здесь выполнена", - написал Бахматов.
По его словам, за три года построено пять бизнес-кампусов, школа, кафе, спортзал, 27000 квадратных метров офисных помещений, в которые заселились 108 компаний-резидентов.
"Такие проекты, как UNIT.City, влияют как на экосистему инноваций, так и на инфраструктуру города, имидж Киева и Украины в целом, изменяют само понимание инноваций и культуру предпринимательства в стране", - отметил Бахматов.
"Наш контракт был на три года. 1 октября он будет заканчивается. И он выполнен от первой до последней буквы.
В UNIT.City будет новый СЕО, рост внутри Украины и выход за пределы страны. Для этого мы позвали Доминика Пиоте, у которого очень крутой международный опыт", - добавил Яковер.
Напомним:
В столичном инновационном парке UNIT.City Василия Хмельницкого поменялось руководство: управляющих партнеров компании Макса Яковера и Максима Бахматова заменил француз Доминик Пиоте, заняв должность генерального директора.
UNIT.City открыли весной 2017 года. Хмельницкий планировал застроить 500 тыс. кв. м и вложить до 200 млн долл, а также привлечь 300 млн долл. Управляющими партнерами стали Макс Яковер и Максим Бахматов, которые ранее занимались декоммунизацией ВДНГ.
В интервью ABC.news Бахматов и Яковер говорили, что пришли в UNIT City минимум на 5 лет.
В апреле 2017 года технопарк был заполнен примерно на 2%.
К началу 2019 года в технопарке было застроено уже 50 тыс. кв. м, то есть 10% от всей его площади, отмечал Бахматов.
Всего резидентами парка стали более 100 компаний. Среди них - крупные международные бренды: компания Bolt (ранее известная как Taxify), американская компания Snap и одна из ведущих в мире агрокомпаний Syngenta.
В офисах технопарка разместились также известные стартапы: Cardiomo, SolarGaps, Jollylook, Morbax HR, Sovtes, Forland agritech, Aitheon, Delfast, SolarGaps, Cardiomo, Concepter.
Компании из различных сфер: SmartFarming, Opex, Метинвест Digital, Exadel, Provectus, TripMyDream, Bit Corporation, Smart Drones.
Инвестфонды: WeFund Ventures и Imperious Group.
Креативные и юридические фирмы: Meet Agency, Royenko Marketing Agency, Evris, Axon Partners.
IT школы: X.Teams Cyber School для белых хакеров,UNIT Factory, Академия ДТЭК, uData School.
Напомним также, что сам Хмельницкий ранее назвал Unit.City самым перспективным своим проектом. Читайте подробнее: Василий Хмельницкий: Не занимаюсь тремя вещами — оружием, наркотиками и бизнесом в Донецке.
Экономическая правда
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