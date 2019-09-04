Стали известны детали смены руководства UNIT.City

Управляющие партнеры столичного инновационного парка UNIT.City Макс Яковер и Максим Бахматов покидают свои должности потому, что у них закончился трехлетний контракт, но они остаются в проекте советниками.

Об этом Яковер и Бахматов написали в Facebook.

Они заявили, что их пригласили сделать первую фазу проекта: сосредоточиться на строительстве объектов, заполнить их "жителями" и создать бренд UNIT.city.

"Лед наша команда прорубила, гипотезы UNIT.City проверены, а значит, моя задача здесь выполнена", - написал Бахматов.

По его словам, за три года построено пять бизнес-кампусов, школа, кафе, спортзал, 27000 квадратных метров офисных помещений, в которые заселились 108 компаний-резидентов.

"Такие проекты, как UNIT.City, влияют как на экосистему инноваций, так и на инфраструктуру города, имидж Киева и Украины в целом, изменяют само понимание инноваций и культуру предпринимательства в стране", - отметил Бахматов.

"Наш контракт был на три года. 1 октября он будет заканчивается. И он выполнен от первой до последней буквы.

В UNIT.City будет новый СЕО, рост внутри Украины и выход за пределы страны. Для этого мы позвали Доминика Пиоте, у которого очень крутой международный опыт", - добавил Яковер.

Напомним:

В столичном инновационном парке UNIT.City Василия Хмельницкого поменялось руководство: управляющих партнеров компании Макса Яковера и Максима Бахматова заменил француз Доминик Пиоте, заняв должность генерального директора.