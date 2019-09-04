Гончарук призвал СБУ ликвидировать департамент экономических расследований

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Служба безопасности должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью.

Об этом он сказал 4 сентября на встрече правительства с экспортной ИТ-индустрией, передает "Интерфакс-Украина".

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, которые указывают на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу.

Мы ожидаем, что Служба безопасности сделает так же, по меньшей мере - на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - отметил премьер.

"Мы также ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития", - подчеркнул глава правительства.

Напомним:

Ранее Нацполиция ликвидировала департамент защиты экономики.

Законопроект о создании Службы финансовых расследований, разработанный Минфином в 2016 году, вынесут на рассмотрение Верховной Рады.

Законопроект о Службе финансовых расследований был разработан Минфином во главе с Данилюком с участием западных партнеров и Международного валютного фонда.

Он предусматривает создание нового органа, который возьмет на себя функции налоговой милиции и экономических подразделений Службы безопасности и Нацполиции. Подчиняться СФР, согласно документу, должна Минфину.