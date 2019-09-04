Рада рассмотрит две версии закона о "сплите"

На рассмотрение Верховной Рады IX созыва переданы два законопроекта о ликвидации Нацкомфинуслуг и разделении функций комиссии между Национальным банком и Национальной комиссией ценных бумаг и фондового рынка.

Об этом пишет FinClub.

Законопроект №0965 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг", зарегистрированный президентом Петром Порошенко как неотложный еще 20 июля 2015 года, передан на рассмотрение нового парламента как "переходящий", поскольку этот документ прошел первое чтение (7 июля 2016 года).

Ко второму чтению его под номером 2413а будет готовить комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Этот же комитет будет рассматривать к первому чтению законопроект № 1069 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг", поданный 29 августа группой из пяти депутатов фракции "Слуга народа".

Один из них - Денис Малюська - в тот же день сложил депутатские полномочия, поскольку стал министром юстиции в правительстве Алексея Гончарука.

Оба законопроекта отличаются в нюансах, но абсолютно идентичны по сути: НБУ станет регулятором для страховых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний, а НКЦБФР - для фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью, негосударственных пенсионных фондов и их администраторов.

Нацкомфинуслуг будет ликвидирована. Этот вопрос уже не дискутируется.