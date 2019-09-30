Великобритания повысит минимальную зарплату - министр

Британский министр финансов Саджид Джавид заявил в понедельник, что увеличит минимальный уровень зарплаты в стране и расширит ее охват на всех работников старше 21 года, уменьшив возрастной порог с 25 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В течение следующих пяти лет мы сделаем Великобританию первой крупной экономикой в ​​мире, которая вообще покончит с низкими зарплатами", - сказал Джавид в тексте выступления на ежегодной конференции своей Консервативной партии.

Как отмечает Джавид, исходя из текущих прогнозов, правительство установит цель увеличить национальную минимальную зарплату, доведя ее до уровня двух третей среднего заработка, то есть до 10,50 фунтов (12,93 доллара) в час с 8,21 фунта в час.

Средний заработок в неделю в Великобритании составляет 538 фунтов стерлингов (около 650 долларов).

Европейская правда