Закрытие межбанка: доллар резко подорожал

30 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,34 - 24,38 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,34 - 24,38 гривни;

Евро - 26,53 - 26,57 гривни;

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 30 сентября на уровне 24,08 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 27 сентября на уровне 24,18 гривни за доллар.

27 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,10 - 24,13 гривни за доллар.

Экономическая правда