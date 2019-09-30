МАУ прекращает полеты в Алматы

Авиакомпания МАУ вынуждена остановить полеты в Алматы из-за отрицательной рентабельности рейса, вызванной необходимостью облетать территорию России.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

У авиаперевозчика говорят, что запрет использования воздушного пространства РФ увеличил время рейса более чем на час, что привело к дополнительным расходам, "покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок".

Отмечается, что пассажиры МАУ по-прежнему смогут добраться до Казахстана благодаря код-шеринговому соглашению с авиакомпанией Air Astana на маршрутах в Нур-Султан и Алматы.

"Решение это вынужденное и логичное. Оно связано с трудностями в реализации модели хаба, которые были неоднократно озвучены ранее. Потери более 7 млн ​​долларов не позволяют нам в дальнейшем выполнять убыточный рейс", - отметил президент МАУ Евгений Дыхне.

Напомним:

В декабре 2018 года МАУ прекратила выполнять собственные рейсы в Нур-Султан (ранее Астана) - накопленные за 2016-2018 года убытки на маршруте составили 7,28 млн долларов США.

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Экономическая правда