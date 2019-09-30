В Киеве открылась сеть капсульных отелей

В Киеве открылась сеть футуристических капсульных отелей - Monotel, в которой можно расплатиться как картой, так и криптовалютой.

Об этом сообщается на сайте отеля.

Сейчас Monotel работает в двух местах: на бульваре Тараса Шевченко, 9/28 и на улице Богдана Хмельницкого, 58а.

В Monotel есть парные, женские и мужские капсулы, которые оборудованы одинаково, но отличаются по площади.

Каждая капсула оборудована системой подачи воздуха, memory-матрасом, наушниками, зарядкой для гаджетов, USB-портом, сетью Wi-Fi и зеркалом с подвеской.

Капсула открывается с помощью электронного ключа, который запускает ее работу. Вся внутренняя навигация - на английском языке, с сенсорным управлением.

Стоимость одной ночи стартует от 1000 грн. За дополнительные 150 грн можно заказать завтрак.

Экономическая правда