Все разделы
Укр / Рус

В Киеве открылась сеть капсульных отелей

Понедельник, 30 сентября 2019, 16:05

В Киеве открылась сеть футуристических капсульных отелей - Monotel, в которой можно расплатиться как картой, так и криптовалютой.

Об этом сообщается на сайте отеля.

Сейчас Monotel работает в двух местах: на бульваре Тараса Шевченко, 9/28 и на улице Богдана Хмельницкого, 58а.

 
 

В Monotel есть парные, женские и мужские капсулы, которые оборудованы одинаково, но отличаются по площади.

Каждая капсула оборудована системой подачи воздуха, memory-матрасом, наушниками, зарядкой для гаджетов, USB-портом, сетью Wi-Fi и зеркалом с подвеской.

Капсула открывается с помощью электронного ключа, который запускает ее работу. Вся внутренняя навигация - на английском языке, с сенсорным управлением.

Стоимость одной ночи стартует от 1000 грн. За дополнительные 150 грн можно заказать завтрак.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

отели

powered by lun.ua
Материалы по теме
Минрегион обяжет отели сортировать мусор 27 августа 2019, 14:04
В украинских гостиницах усилят требования к пожарной безопасности 20 августа 2019, 19:45
В Киеве откроют сеть капсульных отелей 10 июля 2019, 13:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!