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Милованов получил двух заместителей

Понедельник, 30 сентября 2019, 12:01

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил двух новых заместителей -  Инну Метелеву и Юлию Свириденко.

Такое решение было принято правительством в воскресенье, сообщает AgroPortal.

Инна Метелева будет заниматься вопросами регионального развития. С июля 2017 года она возглавляла Киевский офис британской инвестиционной группы Сharterhouse Corporate Partners. 

До этого была заместителем председателя правления аграрной корпорации "Сварог Вест Груп". Имеет за плечами опыт работы в государственных органах Украины: Государственном казначействе и Министерстве финансов, а также в проектах USAID.

Юлия Свириденко в 2018 году исполняла обязанности председателя Черниговской областной государственной администрации, а ранее занимала  должность первого заместителя председателя Черниговской обладминистрации. 

Имеет экономическое образование, и опыт привлечения иностранных инвестиций в Черниговскую область. В Минэкономики будет заведовать аграрными вопросами.

Напомним, что одним из первых задач стоящих перед Минэкономики является отмена запрета на  продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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Минэкономики

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