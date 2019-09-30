Милованов получил двух заместителей
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил двух новых заместителей - Инну Метелеву и Юлию Свириденко.
Такое решение было принято правительством в воскресенье, сообщает AgroPortal.
Инна Метелева будет заниматься вопросами регионального развития. С июля 2017 года она возглавляла Киевский офис британской инвестиционной группы Сharterhouse Corporate Partners.
До этого была заместителем председателя правления аграрной корпорации "Сварог Вест Груп". Имеет за плечами опыт работы в государственных органах Украины: Государственном казначействе и Министерстве финансов, а также в проектах USAID.
Юлия Свириденко в 2018 году исполняла обязанности председателя Черниговской областной государственной администрации, а ранее занимала должность первого заместителя председателя Черниговской обладминистрации.
Имеет экономическое образование, и опыт привлечения иностранных инвестиций в Черниговскую область. В Минэкономики будет заведовать аграрными вопросами.
Напомним, что одним из первых задач стоящих перед Минэкономики является отмена запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
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