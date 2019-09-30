Милованов получил двух заместителей

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил двух новых заместителей - Инну Метелеву и Юлию Свириденко.

Такое решение было принято правительством в воскресенье, сообщает AgroPortal.

Инна Метелева будет заниматься вопросами регионального развития. С июля 2017 года она возглавляла Киевский офис британской инвестиционной группы Сharterhouse Corporate Partners.

До этого была заместителем председателя правления аграрной корпорации "Сварог Вест Груп". Имеет за плечами опыт работы в государственных органах Украины: Государственном казначействе и Министерстве финансов, а также в проектах USAID.

Юлия Свириденко в 2018 году исполняла обязанности председателя Черниговской областной государственной администрации, а ранее занимала должность первого заместителя председателя Черниговской обладминистрации.

Имеет экономическое образование, и опыт привлечения иностранных инвестиций в Черниговскую область. В Минэкономики будет заведовать аграрными вопросами.

Напомним, что одним из первых задач стоящих перед Минэкономики является отмена запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения.