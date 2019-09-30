В МАУ рассказали, что будет с ценами на билеты

Международные авиалинии Украины работают над тем, чтобы оставаться в тренде на снижение стоимости перелетов.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал новый президент авиакомпании Евгений Дыхне.

"Сейчас действует новая философия жизни: авиация перестала быть элитным транспортом. Тренд на снижение стоимости перелета неизменен, он пока не достиг своей нижней точки. Поэтому мы работаем над эффективностью в самой компании, чтобы оставаться в этом тренде и зарабатывать", - сказал Дыхне.

Он также отметил, что цены диктует рынок. "Есть очень умная американская машина - Revenue Management. Она автоматически анализирует ситуацию на рынке, интенсивность продаж, уровень продаж конкурентами в сегментах и определяет уровень тарифа", - уточнил Дыхне.

Кроме того, он подчеркнул, что МАУ останется сетевым перевозчиком. При этом значимого прироста пассажиропотока не предвидится.

Напомним:

Авиакомпанию "Международные Авиалинии Украины" с 18 сентября возглавляет Евгений Дыхне.