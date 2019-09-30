Маск представил новую концепцию межпланетного корабля
Глава компании SpaceX Илон Маск показал макет прототипа корабля Starship, который после испытательных полетов должен осуществить орбитальный полет.
Источник: Reuters
Детали: В планах Маска через полгода вывести этот корабль на околоземную орбиту, а затем, как он и заявлял ранее, полететь на Марс.
Согласно макету корабля, его длина будет 50 метров, а диаметр - 9 метров.
Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019
Назначение Starship, по словам Маска, перевозить людей на Марс и Луну.
Для запуска корабля специально создается новая ракета-носитель под названием Falcon Super Heavy, ее длина составляет 68 метров, а диаметром 9 метров.
Напомним:
В феврале основатель SpaceX Илон Маск показал первый запуск двигателя Raptor, который будет установлен на космическом корабле Starship.
Украинская правда
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