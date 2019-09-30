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Маск представил новую концепцию межпланетного корабля

Понедельник, 30 сентября 2019, 10:02

Глава компании SpaceX Илон Маск показал макет прототипа корабля Starship, который после испытательных полетов должен осуществить орбитальный полет.

Источник: Reuters

Детали: В планах Маска через полгода вывести этот корабль на околоземную орбиту, а затем, как он и заявлял ранее, полететь на Марс.

Согласно макету корабля, его длина будет 50 метров, а диаметр - 9 метров.

Назначение Starship, по словам Маска, перевозить людей на Марс и Луну.

Для запуска корабля специально создается новая ракета-носитель под названием Falcon Super Heavy, ее длина составляет 68 метров, а диаметром 9 метров.

Напомним:

В феврале основатель SpaceX Илон Маск показал первый запуск двигателя Raptor, который будет установлен на космическом корабле Starship.

Украинская правда

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