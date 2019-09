Маск представил новую концепцию межпланетного корабля

Глава компании SpaceX Илон Маск показал макет прототипа корабля Starship, который после испытательных полетов должен осуществить орбитальный полет.

Источник: Reuters

Детали: В планах Маска через полгода вывести этот корабль на околоземную орбиту, а затем, как он и заявлял ранее, полететь на Марс.

Согласно макету корабля, его длина будет 50 метров, а диаметр - 9 метров.

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM