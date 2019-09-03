Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 1,9 миллиарда
На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 1,9 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длинным сроком погашения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аукционов ОВГЗ 3 сентября ставки доходности по всем инструментам снижены и составили:
по 3-месячным ОВГЗ - 16,25%; (снижение на 25 базисных пунктов)
по 1-летним ОВГЗ - 15,95% (снижение на 5 бп)
по 3-летним ОВГЗ - 16,0% (снижение на 19 бп).
Напомним:
Во время предыдущего аукциона по продаже облигаций Минфин привлек в бюджет 1,77 миллиарда гривен.
Экономическая правда
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