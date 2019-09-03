Глава Укрпочты: Компания может получить 100 миллионов долларов инвестиций
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что известные международные финансовые институты готовы вкладывать в компанию 100 миллионов долларов в автоматизированные сортировочные центры.
Об этом он сказал во время заседания Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации, передает LIGA.net.
"Впервые в истории, никогда таких инвестиций не видела Укрпочта", - добавил Смелянский.
По его словам, вместо 35 центров Укрпочта должна будет иметь 8, но автоматизованих.Там будет оборудование, которое позволит лучше контролировать и вес, и размер отправлений.
Отмечается, что в этом году вся инвестиционная программа Укрпочты составила всего 88 млн грн, амортизация - 330 млн.
"То есть мы тупо проели все, что мы заработали, так как должны были покрывать дефицит дотационного тарифа", - заявил гендиректор Укропшты.
Напомним:
Нацкомиссия по вопросам регулирования связи и информатизации утвердила повышение предельных тарифов на почтовую связь.
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